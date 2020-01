Brooklyn Nine-Nine: il first look della settima stagione in arrivo a febbraio negli Usa

Su Netflix arriverà la sesta stagione soltanto il 28 marzo ma negli Stati Uniti a febbraio sarà già tempo della settima stagione di Brooklyn Nine-Nine, che debutterà il 6 febbraio grazie a NBC, che ha fatto sua la serie dopo la cancellazione della Fox. Ora online è arrivato il first look dello show, che riprende le prossime dinamiche del distretto.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla settima stagione di Brooklyn Nine-Nine.

Madeline Wuntch ha declassato Holt ad agente di pattuglia e il capitano si sta ancora adattando al suo nuovo ruolo. Ciò porta ad una dinamica piuttosto imbarazzante tra Jake e il suo (ex) capo.

"Il fatto è che di fatto è ancora il capitano ma con una posizione diversa" ha spiegato Terry Crews.



"Il resto della squadra sta imparando a relazionarsi con il tenente Terry Jeffords che gestisce lo show" ha spiegato Joe Lo Truglio.

Come prevedibile, Holt sta vivendo una crisi d'identità. Sulla scia del suo declino, ha perso il rispetto di tutti, incluso il suo cane Cheddar:"Ora fa solo la cacca per Kevin!" svela Holt.

Nel video si vede anche il nuovo hobby di Boyle e quello che sembra essere il ritorno di Jimmy Jab Games.

La sit-com guidata da Andy Samberg è già stata rinnovata per l'ottava stagione e tornerà con la settima il 6 febbraio. Online potete trovare il poster ufficiale della settima stagione di Brooklyn Nine-Nine.