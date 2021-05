Brooklyn Nine-Nine, Melissa Fumero promette: 'Il finale soddisferà i fan'

Sono in corso da circa un mese le riprese della stagione finale di Brooklyn Nine-Nine, e una delle protagoniste della serie, Melissa Fumero, debutta in questi giorni anche nel cast vocale della nuova serie Marvel MODOK. In una recente intervista l'attrice ha parlato, oltre che del suo nuovo impegno, anche dello show che volge al termine.

Melissa Fumero ha raccontato quello che prova in questi giorni sul set della stagione 8 di Brooklyn Nine-Nine. "Abbiamo appena finito l'episodio 5, quindi siamo più o meno a metà. Ti dirò, dal momento che stiamo iniziando tutti a pensarci e a parlarne, è davvero strano fare qualcosa quando sai che l'ultimo giorno sarà molto triste e probabilmente piangerai molto. Siamo a un mese di distanza dal piangere per tutto il tempo, ed è una sensazione strana. Quindi ci sono momenti in cui siamo tipo: non ancora, è troppo presto, non ci siamo ancora. E cerchiamo solo di divertirci, come se fosse una stagione qualsiasi."

Ma naturalmente non è così, e quando Brooklyn Nine-Nine debutterà dopo le Olimpiadi di Tokyo c'è da scommettere che il magone e la malinconia si saranno impadroniti del cast. Per quanto riguarda la stagione finale, Melissa Fumero ha continuato, aggiungendo: "È agrodolce, ma sono davvero orgogliosa dello show. Sono davvero orgogliosa di questa stagione. Penso che sarà una fine davvero soddisfacente, spero sarà così anche per gli spettatori e cerco di pensare che sia come un giro d'onore, per celebrare lo show e le persone con cui lavoro."