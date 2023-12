Brooklyn Nine-Nine, Melissa Fumero saluta Andre Baugher: 'Pensavo ci saremmo rivisti'

Andre Baugher è morto all'età di 61 anni, e Melissa Fumero, interprete di Amy Santiago in Brooklyn Nine-Nine, ha pubblicato su Instagram un toccante messaggio in cui dice addio all'amico e collega. Potete trovare il post in calce alla notizia.

"Adoro questa prima foto" scrive Fumero, riferendosi all'immagine del carosello. "Nel momento appena prima, c'eravamo io e Andre seduti su una piccola terrazza di legno, con vista sull'oceano a Malibu. Stavamo avendo la nostra prima, di molte, conversazioni profonde…. quando dal nulla una grande onda schizza sulle rocce sotto di noi e ci colpisce! Siamo così sorpresi che saltiamo su e scappiamo dal ponte... poi scoppiamo a ridere. Stavamo girando l'episodio di Beach House".

Così continua il messaggio: "Ricorderò tutti i consigli che mi hai dato. Ricorderò tutte le volte che abbiamo riso, perché la tua risata è stata una delle risate più grandi che siano mai esistite. Ricorderò il profondo amore e la lealtà che nutrivi per la tua famiglia. Lo ricorderò ogni volta che chiederò lavoro, così da trovare il tempo per stare con la mia famiglia. Ricorderò come mi hai inviato le foto degli alberi autunnali nel New Jersey, perché sapevi quanto mi mancava quel periodo dell'anno nell'est. Mi ricorderò che mi chiamavi Melly Fumé. Ricorderò così tanto. Pensavo davvero che ti avrei rivisto. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Andre, ad Ami, ai ragazzi e a tutti i suoi amici e persone care. È stato un onore essere nella sua orbita per un po', Signore. Che tu possa riposare in pace, amico mio".

Era l'agosto 2020 quando Andre Braugher di Brooklyn Nine-Nine parlò della rappresentazione della polizia.