Brooklyn Nine-Nine: l'ottava stagione debutterà prima del previsto

Nonostante le incertezze legate all'emergenza sanitaria, NBC ha finalmente svelato il palinsesto del prossimo autunno: la sorpresa della programmazione è sicuramente Brooklyn Nine-Nine, la cui ottava stagione andrà in onda diversi mesi prima del previsto.

Secondo quanto riportato da Digital Spy, infatti, l'uscita di Brooklyn Nine-Nine 8 (solitamente prevista per inizio anno) è stata anticipata ad autunno 2020. La sitcom sarà trasmessa ogni giovedì sera insieme a Superstore.

Tra settembre e dicembre farà ritorno sul network anche Manifest, da poco rinnovata per una terza stagione e in onda di lunedì insieme a This Is Us, The Voice US e New Amsterdam. Il mercoledì sarà invece il turno di Chicago Med, Chicago Fire e Chicago PD, mentre l'ottava stagione di The Blacklist sarà disponibile di venerdì.

Al momento non sono stati rivelati dettagli sulla trama della stagione 8 di Brooklyn Nine-Nine, ma la star Terry Crews ha confermato che i nuovi episodi saranno certamente influenzati dalle proteste del movimento Black Lives Matter scatenate dalla morte di George Floyd, e per cui Stephanie Beatriz ha donato 11.000 dollari. Per ulteriori dettagli, qui potete trovare le anticipazioni di Crews su Brooklyn Nine-Nine 8.

Cosa vi aspettate dalla nuova stagione della serie? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.