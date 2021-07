Brooklyn Nine-Nine, ecco il poster della stagione finale della sit-com con Andy Samberg

I fan di Brooklyn Nine-Nine hanno finalmente potuto scoprire il poster della stagione 8 della sit-com, che sancirà la sua chiusura definitiva. NBC ha svelato l'ultimo manifesto dello show che mostra il cast principale della stagione 8, che uscirà nel 2021 negli USA e che ovviamente è ancora inedita in Italia, così come la stagione 7.

Il poster pubblicato sui social presenta Andy Samberg (Jake Peralta), Stephanie Beatriz (Rosa Diaz), Terry Crews (Terry Jeffords), Melissa Fumero (Amy Santiago), Joe Lo Truglio (Charles Boyle), Dirk Blocker (Hitchcock), Joel McKinnon Miller (Scully) e Andre Braugher (Raymond Holt) che tiene fra le braccia l'amato Cheddar, il cagnolino del capitano. I protagonisti posano davanti al ponte di Brooklyn.



La foto del poster è stata pubblicata da Stephanie Beatriz sul suo account Instagram. Lo slogan dell'ultima stagione recita:"Un ultimo giro (Titolo del suo sex tape)".

Guardando soltanto l'immagine è difficile stabilire qualcosa della trama, anche perché nessuno dei personaggi indossa il distintivo.

Hitchcock in realtà tiene fra le mani una tazza della polizia, che potrebbe comunque essere un indizio.

In ogni caso in un video è stata svelata la data della première dell'ottava stagione di Brooklyn Nine-Nine, aspettando le date ufficiali anche in Italia.



Inoltre l'ultima stagione di Brooklyn Nine-Nine soddisferà i fan, parola di Melissa Fumero, una delle star dello show. Brooklyn Nine-Nine è una delle sitcom maggiormente amate non solo negli USA ma anche a livello internazionale.