Brooklyn Nine-Nine, e se la prossima stagione non fosse sul Distretto di Polizia?

Gli ultimi avvenimenti e le proteste all'indomani della morte di George Floyd hanno influito molto sulla troupe di Brooklyn Nine-Nine, tanto che pare che il cast stia pensando di rivedere la tematica della serie tv della NBC.

Il cast ha effettuato varie video-chiamate per discutere della tematica futura di Brooklyn Nine-Nine, che non può prescindere dal considerare gli sviluppi attuali che ci sono nel mondo reale ed in particolare il movimento del Black Lives Matter.

All'indomani delle riunioni del cast ed anche di alcune ipotesi effettuate dai fan della serie tv, il sito Collider ha voluto stilare una lista di eventuali "cambi di rotta" che, del tutto inverosimilmente, potrebbero interessare la produzione dello show televisivo statunitense. Il bisogno è quello di ridimensionare quell'aura di onnipotenza e giustizia che nelle serie tv americane hanno ricoperto fin'ora i personaggi che interpretano dei poliziotti.

Prendete questa lista in modo ironico, una visione nuova di quello che potrebbe essere trattato in egual misura come degno di onore e gloria così come si fa ancora oggi quasi esclusivamente per le serie poliziesche. Tra le ipotesi, la prima sarebbe quella di trasformare il 99° Distretto di polizia di New York in una caserma di Vigili del Fuoco, che tra quelle elencate sembra essere la più plausibile ed avvincente, perché c'è davvero molta fantasia tra le opzioni.

Ma perché non trasformarli in reporter di testate locali? Insomma, il dramma non mancherebbe e potrebbero essere coinvolti in qualche intrigo giornalistico da approfondire. Ma potrebbero anche diventare degli assidui frequentatori di bar, e tutto degenererebbe in fiumi d'alcol e confessioni da sbronza. O perché no, insegnare in una scuola superiore. La lista è piuttosto lunga e anche a tratti surreale, ma noi vi risparmiamo l'immagine del nuovo "99° Dipartimento di servizi igienico-sanitari di New York".

Brooklyn Nine-Nine è una serie tv che unisce le indagini dei detective con episodi divertenti e leggeri, formata da un cast ed una produzione molto inclusivi, tant'è che la troupe ha preso molto sul serio le ultime vicende che hanno coinvolto l'America, facendo donazioni per il Black Lives Matter.