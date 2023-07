Brooklyn 99, la reunion si farà? 'C'è sempre speranza'

Brooklyn Nine-Nine ha salutato il piccolo schermo con l'ottava stagione: dopo 153 episodi la sitcom poliziesca condita da una generosissima dose di umorismo si è conclusa con affetto da parte degli affezionati fan. Malgrado una cancellazione piuttosto serena, la domanda che emerge a due anni dall'addio è: c'è futuro per un revival?

Secondo Stephanie Beatriz, che interpreta la detective Rosa Diaz, quando di mezzo c'è Brooklyn Nine-Nine tutto è possibile! Che un revival dell'amatissima sitcom con protagonista Andy Samberg sia già nell'aria? Non sono state divulgate informazioni certe su un possibile sviluppo, ma le parole di Beatriz fanno ben sperare: "C'è sempre una possibilità per qualsiasi cosa", ha detto l'attrice a ComicBook.

Brooklyn Nine-Nine vede protagonisti i casi polizieschi del detective Jake Peralta, un uomo totalmente dedito al lavoro, ma poco alle regole. La situazione cambia con l'arrivo nel distretto del capitano Holt, interpretato da Andre Braugher, intransigente quando si parla di regole e gerarchia. La serie è intrisa di cultura pop: dall'iconica gag che vede Samberg intonare con i sospettati I Want It That Way dei Backstreet Boys fino alla citazione a Justice League di Zack Snyder nell'ottava stagione di Broklyn Nine-Nine ma senza dimenticare la passione di Jake Peralta per una delle saghe action più popolari di sempre ovvero Die Hard non soddisfatta, purtroppo, con un cameo di Bruce Willis in Brookylin Nine-Nine.

I fan sperano già nel revival, rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!