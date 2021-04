Brooklyn Nine-Nine: al via le riprese della stagione finale

Brooklyn Nine-Nine sta per giungere definitivamente al termine e sebbene i fan non abbiano accettato ancora che l'ottava stagione sarà l'ultima dell'amatissima serie comedy, i lavori sul set procedono a pieno ritmo.

Con un post sui social Melissa Fumero ha annunciato che il cast di Brooklyn Nine-Nine è ufficialmente tornato a lavoro: "Ba ba ba back in the Nine Nine!!! Ieri, ero così entusiasta di essere tornata a lavoro, che ho perfino dimenticato di fare una foto per commemorare l'occasione, quindi ecco una foto del secondo giorno!". Stephanie Beatriz ha anche pubblicato una foto dal set che mostra una scena girata allo Shaw's Bar.

L'ottava stagione di Brooklyn Nine-Nine è stata ritardata proprio per permettere allo show di avere una degna conclusione. Sembra che i piani degli autori siano stati totalmente stravolti in corso d'opera anche per via del movimento Black Lives Matter che con le sue rivolte ha tentato di puntare l'attenzione sulle immani violenze compiute dalla polizia nei riguardi degli afro-americani. Per tale ragione, Andy Samberg ha voluto precisare che Brooklyn Nine-Nine tenterà di rispecchiare la realtà nel modo più onesto possibile, pur tenendo comunque fede alle proprie caratteristiche di serie comica. Voi cosa vi aspettate da questa stagione conclusiva? Come sempre, ditecelo nei commenti.