Brooklyn Nine-Nine, svelato il numero di episodio della Stagione 7

Brooklyn Nine-Nine si appresta a rinnovarsi con nuovi episodi, che stando ai report comporranno la settima stagione dello show fresco di acquisizione da parte di NBC. Scopriamo insieme, dunque, di quanti episodi sarà composta la Stagione 7.

Apprendiamo, dunque, che durante una conferenza stampa avvenuta nelle ultime ore la NBC ha confermato che la Stagione 7 di Brooklyn Nine-Nine (dopo gli eventi della Stagione 6) sarà composta di 13 episodi. La compagnia non ha poi specificato se il numero di puntate prestabilite varierà in futuro.

Questo perché in precedenza, proprio con l'annuncio relativo alla sesta stagione, NBC inizialmente ordinò 13 episodi anche per Brooklyn Nine-Nine 6. Solo in seguito il network, che aveva appena acquisito i diritti per trasmettere la serie, aggiunge ben cinque puntate al computo definitivo, per un totale di 18 episodi.

Ricordiamo, infatti, che fino alla Stagione 5 Brooklyn Nine-Nine veniva prodotto e trasmesso da Fox, prima che la compagnia cancellasse la serie e avvenisse il passaggio in casa NBC. Sotto la gestione Fox, peraltro, lo show ha sempre contato su una numerazione standard di 22 o 23 episodi per ogni season.

Anche la Season 7 riceverà episodi in aggiunta, come per la precedente? O il numero finale rimarrà 13?