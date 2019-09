Brooklyn Nine-Nine: Terry Crews parla della settima stagione

Come vi avevamo già accennato nella prossima stagione di Brooklyn Nine-Nine ci saranno grandi ritorni, i fan potranno quindi rivedere i loro personaggi preferiti. Ma la settima stagione si preannuncia molto particolare, soprattutto per quanto riguarda il capitano Raymond Holt. Ecco cosa rivela Terry Crews.

L'attore interprete di Terry Jeffords ha dichiarato ai microfoni di Entertainment Weekly: "Andre Braugher è ancora un ufficiale ma non è più capitano. Sono io il tenente, sono nel suo ufficio ma è tutto così strano, ancora non ci credo che è mio. Ci piace molto cambiare completamente le situazioni, è tutto così spontaneo perché cambiamo e ci evolviamo sempre". Ricorderete infatti che alla fine della sesta stagione il personaggio di Andre Braugher è stato degradato da capitano, per colpa della sua arcirivale Madeline Wuntch.

Pare quindi che la serie non smetterà di stupire i suoi fan, nel frattempo è stato annunciata una nuova guest star: Vanessa Bayer si è unita al cast di Brooklyn Nine-Nine, dopo aver lavorato per due anni al Saturday Night Live insieme ad Andy Samberg, uno dei protagonisti della serie. Ricordiamo che la quinta stagione dello show arriverà su Netflix il prossimo 26 settembre, mentre ancora non si conosce la data di uscita degli episodi inediti.