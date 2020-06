Brooklyn Nine-Nine, il tweet di Terry Crews non è piaciuto a Tyler James Williams

Negli ultimi giorni il tema del razzismo è al centro del dibattito pubblico, negli USA e non solo, dopo l'uccisione di George Floyd e le conseguenti manifestazioni di protesta. Anche i personaggi del mondo dello spettacolo vi partecipano, come Terry Crews di Brooklyn Nine-Nine, che ha utilizzato Twitter per dire la sua.

Crews, che nella serie interpreta il tenente Terry Jeffords, ha scritto in un post: "Sconfiggere il suprematismo bianca senza i bianchi crea il suprematismo nero. L'uguaglianza è la verità. Piaccia o non piaccia, ci siamo dentro tutti insieme."

Il tweet non è piaciuto però a Tyler James Williams, collega di Terry Crews sul set di Tutti odiano Chris, che non ha gradito quell'accenno al rischio di un "suprematismo nero". Gli ha quindi risposto spiegando perché non è d'accordo con lui.

"Terry, fratello, conosco il tuo cuore e sai quanto ti voglio bene e te ne vorrò per sempre. Nessuno vuole il suprematismo nero o una narrativa che faccia danni alla nostra causa e alla nostra gente. Stiamo solo controllando vigorosamente i nostri alleati, perché molte volte in passato ci hanno deluso" ha scritto Williams su Twitter. "Non ti sto accusando" ha poi continuato. "Sai che c'è sempre amore. Ma adesso siamo giustamente arrabbiati e siamo stufi di chi non sta con la nostra causa fino in fondo. Non voglio che questa energia si disperda lungo la strada."

A questo punto Crews ha provato a spiegare meglio il suo pensiero. "Capisco, Tyler. Non dicevo che esiste un suprematismo nero perché non è così. Dico solo che se i neri e i bianchi non lavorano insieme, il risentimento può creare un pericoloso senso di giustizia fai da te. Tutto qui."

Intanto anche Stephanie Beatriz di Brooklyn Nine-Nine ha aiutato con una donazione il movimento Black Lives Matter. La serie, giunta alla settima stagione, comprende anche un'importante storyline tra Amy e Jake.