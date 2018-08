Brooklyn Prince di The Florida Project protagonista di una nuova serie Apple

Deadline riporta che dopo il suo ruolo acclamato dalla critica nel film candidato all'Oscar The Florida Project, la giovane attrice Brooklynn Prince ha ricevuto numerose offerte e opportunità di lavoro, ma debutterà in televisione nella miniserie Hilde Lysiak.

La serie, che è diretta e prodotta da Jon M. Chu (Crazy Rich Asians), è ispirata alla vita della ragazzina di 11 anni Hilde Lysiak: la bambina è una piccola giornalista di Selinsgrove, Pennsylvania, diventata famosa in tutto il mondo circa due anni fa per aver riferito dell'omicidio di uno dei suoi vicini; la bambina riportò la notizia sul suo giornale indipendente, l'Orange Street News.

La vicenda ha suscitato non poco clamore negli Stati Uniti, perché la bambina è stata addirittura criticata per essere troppo piccola per parlare di un argomento così macabro come un omicidio. La giovane reporter si è difesa sottolineando la sua passione per il lavoro del giornalista e sostenendo di aver usato fonti e citazioni appropriate per la sua storia.

La serie è prodotta anche da Anonymous Content ed è stata creata da Dana Fox (Ben e Kate) e Dara Resnik (Castle). Nel corso del 2019, comunque, la giovane Brooklyn Prince sarà superimpegnata: l'attrice infatti apparirà in ben tre film, tra cui il film horror soprannaturale The Turning della Universal Pictures, The Angry Birds Movie 2 per la Columbia Pictures e The One and Only Ivan per la Disney.