Brooklyne Nine-Nine, il toccante messaggio di Melissa Fumero per la fine della serie

Ieri negli Stati Uniti sono andati in onda gli episodi finali di Brooklyne Nine-Nine, arrivata al termine dopo 8 anni di programmazione su Fox e NBC e un totale di 153 puntate. Per l'occasione, la star Melissa Fumero ha rilasciato delle commoventi dichiarazioni a Entertainment Weekly.

"È stato difficile prepararsi mentalmente ed emotivamente" ha ammesso l'attrice. "La sensazione più simile a cui posso attribuirla è il diploma di scuola superiore: sei molto orgoglioso di aver raggiunto quel risultato, ma sei anche triste perché in fondo sai che tutti i tuoi amici andranno in college diversi e non li rivedrai mai più. È un mix di orgoglio e gratitudine".

Fumero ha poi spiegato cosa significa salutare un gruppo di persone con cui hai condiviso gran parte del tuo tempo per tutti questi anni: "Ci sono voluti otto anni e 10/12 ore al giorno ogni giorno, e quando giravamo 22 episodi erano 8 mesi all'anno. Abbiamo passato molto tempo insieme. Anche se so che riusciremo tutti a rimanere amici e stare in contatto, non ritroverò mai più un gruppo di persone di questo tipo".

"Presentarsi ad un'occasione del genere, sapendo che è il giorno in cui dirai addio a tutte queste persone, a questo particolare ambiente, è stato più pesante di quanto potessi immaginare" ha aggiunto infine l'attrice.

Intanto, vi lasciamo alla citazione di Justice League in Brooklyn Nine-Nine 8.