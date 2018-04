Bruce Campbell abbandona ufficialmente il ruolo di Ash Williams

L'attore Bruce Campbell ha dichiarato di aver abbandonato ufficialmente il ruolo di Ash Williams, il personaggio della serie TV Ash vs Evil Dead, che ha contribuito in larga parte al suo successo come artista. L'annuncio segue la cancellazione dello show, che è andata in onda per un totale di tre stagioni.

Campbell ha affidato questa decisione a Twitter, con un breve ma deciso tweet che mette una pietra sopra a tutti gli sforzi compiuti finora per trovare alla produzione un nuovo porto in cui approdare; a nulla sono valsi anche gli sforzi dei fan compiuti in questo senso, che hanno supportato l'attore nei giorni seguenti alla cancellazione dello show, ed i rumor sull'interessamento di Netflix allo show.

La notizia fa intendere inoltre che non vedremo più Campbell nei panni di Ash in una ipotetica pellicola di Evil Dead, che da alcune voci pareva fosse già in lavorazione e a cui alcuni avevano già affidato il difficile compito di sopperire alla mancanza della serie TV.

Anche se l'attore ha abbandonato il personaggio che lo ha reso celebre, questo non significa che si ritirerà dalle scene: al momento sembra infatti sempre più vicino ad interpretare un ruolo nella serie TV di AMC, Lodge 49, il cui debutto non ha ancora una data ufficiale ma è atteso per la fine di quest'anno.