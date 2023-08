Bruce Lee diventa un anime nel trailer ufficiale della serie House of Lee

Bruce Lee è uno degli attori di genere più importanti della storia e a decine di anni dalla sua scomparsa, rimane un’icona impossibile da imitare e capace di essere riconosciuto come uno dei più grandi marzialisti di sempre. Nel teaser trailer della nuova serie House of Lee, il papà del compianto Brandon diventa un cartone animato.

Vi abbiamo già parlato di quanto Bruce Lee sia un’icona senza tempo, e, a dimostrazione di questo, vi riportiamo la notizia che sta per uscire una serie animata dedicata all’attore.

Come riportato da Deadline la nuova serie sarà un action fantasy che vedrà Bruce Lee combattere per riunire i suoi Guerrieri del Drago prima che il mondo precipiti nell’oscurità e nell’ombra e si ispirerà alla citazione di Bruce Lee “Coloro che non sono consapevoli di camminare nelle tenebre non cercheranno mai la luce”.

Il trailer della serie verrà rilasciato in concomitanza con il cinquantesimo anniversario di I 3 dell’Operazione Drago, mentre la pubblicazione dello show è prevista per il 2024.

La serie è stata creata dalla figlia di Bruce Lee, Shannon Lee che ha dichiarato, a proposito della sua opera: “L’anime è il medium perfetto per raccontare una storia creativa in cui Bruce Lee può essere Bruce Lee. Sono molto emozionata per tutte le possibilità di azione, fantasy, storia, cultura e creatività che mi saranno permesse grazie all’animazione”.

In attesa di saperne di più su questo nuovo progetto, vi lasciamo alle ultime notizie sul film su Bruce Lee di Ang Lee.