Bruce MacVittie, è scomparsa la star de I Soprano e Law & Order

Bruce MacVittie, noto al pubblico per i suoi innumerevoli ruoli sul piccolo schermo anche in serie come I Soprano, Law & Order e Così gira il mondo, è scomparso il 7 maggio all'età di 65 anni. La causa della morte non è stata comunicata. MacVittie è stato uno dei caratteristi maggiormente prolifici dell'entertainment americano.

Bruce MacVittie studiò alla Boston University, formandosi successivamente con il leggendario artista della scena teatrale Jerzy Grotowski nel 1976. Debuttò a Broadway nel revival del 1983 di American Buffalo di David Mamet nel ruolo di Bobby al fianco di Al Pacino, sostituendo James Hayden dopo la sua tragica scomparsa. MacVittie è rimasto nella produzione anche in seguito, debuttando al West End di Londra.



Oltre alle sue performance a Broadway, MacVittie è stato un punto fermo del circuito Off-Broadway, co-fondando la compagnia Naked Angels insieme ad altri validi drammaturghi quali Kenneth Lonergan, Frank Pugliese e Nicole Burdette.



Molto prolifica la sua attività in tv, dove ha recitato in show quali Miami Vice, Homicide e nelle molteplici apparizioni nel franchise di Law & Order. E proprio la serie di Dick Wolf Law & Order è stata rinnovata per una ventunesima stagione, proprio pochi giorni fa. MacVittie era principalmente noto per il personaggio di Danny Scalercio nella serie I Soprano, con James Gandolfini.



Al cinema è apparso in Million Dollar Baby di Clint Eastwood, Lonely Hearts e Nato il 4 luglio. Rob Morrow, suo collega e amico, lo ha ricordato così su Twitter:"Un altro dei nostri cari amici è scomparso: Bruce MacVittie. Ho scattato questa foto di Bruce mentre stavamo costruendo lo spazio Naked Angels, sulla Diciassettesima intorno al 1988. Ero determinato, basandomi anche sul nome dello spazio, a scattare una foto di qualcuno nudo e Bruce si offrì volontario".



Sul nostro sito potete scoprire perché I Soprano è una serie leggenda della tv; Bruce MacVittie ha lasciato un ricordo importante nei fan dello show HBO.