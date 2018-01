Bruce Timm vorrebbe realizzare un adattamento animato di Superman Red Son

Se Gotham by Gaslight dovesse dimostrarsi un successo di critica e pubblico,sarebbe intenzionato ad un adattamento animato di

La graphic novel del 2003 scritta da Mark Millar (Wanted, Kick-Ass, Kingsman) e disegnata da Dave Johnson e Kilian Plunkett è stata considerata nel corso degli anni come una delle storie fumettistiche più belle riguardanti l'uomo d'acciaio. Il racconto si inserisce nel filone degli "Elseworlds", di cui fa parte anche Gotham by Gaslight, e vede la navicella contenete Superman arrivare nella Russia degli anni '50, in pieno regime comunista, anzichè in America.

Jordan Vogt-Roberts, regista di Kong: Skull Island, aveva espresso nel 2017 il suo forte desiderio di realizzare un adattamento cinematografico di Superman Red Son, ma l'idea è stata prontamente respinta dai vertici della Warner. Qusta versione alternativa dell'uomo d'acciaio è anche apparsa in formato giocabile nel primo Injustice, picchiaduro di NetherRealm Studios.

In attesa di ulteriori sviluppi, vi ricordiamo che Gotham by Gaslight sarà seguito in questi due anni da altri titoli d'animazione molto attesi: Suicide Squad: Hell to Pay, Death of Superman e Reign of Supermen.



Gotham by Gaslight, prodotto da Warner Bros. Animation in collaborazione, ovviamente, con DC Entertainment, sarà disponibile in digital download dal 23 gennaio e, negli USA, in home video (DVD e Blu-Ray) a partire dal 6 febbraio. Ambientata nel 1889, Bruce Wayne si troverà questa volta ad affrontare una delle più grandi minacce in epoca vittoriana, quella di Jack lo Squartatore.