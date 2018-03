Bruce Wayne apparirà nella serie live-action Titans della DC Comics?

Si fanno sempre più interessanti le ultime novità riguardanti il progetto sul gruppo formato dai giovani supereroi. La piattaforma digitale della DC vedrà al suo debutto il serial incentrato sui Titani , ma è alquanto probabile che tra easter egg, citazioni e vere e proprie presenze vedremo anche altri volti noti dell’etichetta.

Attualmente in fase di riprese nella città canadese di Toronto con il working title “Freebirds”, il portale ComicBookMovie è entrato in possesso di alcune foto che ritraggono le schedule della produzione. Da queste immagini è possibile dare uno sguardo più approfondito ad alcuni dettagli della sinossi dello show televisivo creato da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti.

Il riferimento all’uomo che si cela dietro la maschera del Cavaliere Oscuro proviene da un’annotazione che riporta testualmente le seguenti parole: “Attico di Bruce”. Sebbene sia presto per trarre delle conclusioni è lecito pensare che il giovane Dick Grayson, leader del team dei supereroi, avrà un legame con il suo mentore, così come accaduto nelle rispettive storie cartacee. Al momento, tuttavia, non è dato sapere in che termini e in che misura ciò verrà trasposto nel corso delle puntate, ma è pressoché scontata l’esistenza di Batman nell’universo del Pettirosso. Quest’ultimo, tuttavia, potrebbe avere libero e legittimo accesso all’arsenale di Bruce Wayne, senza che ciò significhi necessariamente che vedremo interpretato il crociato mascherato durante le puntate.

Lo show televisivo Titans segue un gruppo di giovani supereroi provenienti da tutto il DC Universe con Dick Grayson (Brenton Thwaites) che emerge dall'ombra per diventare il leader della squadra conosciuta come i Titani. Titans vedrà Brenton Thwaites come Dick Grayson, Anna Diop come Starfire, Teagan Croft come Raven, Lindsey Gort come Detective Amy Rohrbach, Alan Ritchson come Hawk, Minka Kelly come Dove e Ryan Potter come Beast Boy.

Di seguito la sinossi ufficiale: "Titans esplora uno dei team dei fumetti più famosi di sempre. Segue un gruppo di giovani supereroi reclutati da ogni angolo dell'universo DC. Nella serie di azione e avventura, Dick Grayson sarà il leader di una banda senza paura di nuovi eroi che include Starfire, Raven e altri”.

La serie in live-action Titans, composta da 13 episodi, debutterà nel corso del 2018 sul servizio digitale di prossima nascita della DC Comics.