Bruce Wayne diventa Batman nel nuovo trailer finale di Gotham

Dopo cinque lunghe stagioni, Fox sta per dare l'addio a Gotham rispettando l'unica promessa iniziale dei produttori: Batman verrà mostrato soltanto nel finale della serie. Questa premessa ha fatto si che la trama si sviluppasse intorno a Jim Gordon e ai criminali che pian piano iniziano ad emergere nell'oscurità di Gotham City.

Quest'ultima stagione vedrà il ritorno definitivo di Bruce Wayne in quella città che ha abbandonato per diverso tempo.

Alcune foto del finale sono trapelate nelle scorse ore ma trailer conclusivo di Gotham mostra la quantità di tempo passato da quando Bruce Wayne ha lasciato Gotham, giurando di tornare quando sarebbe stato pronto per essere l'eroe di cui la città ha bisogno.

Personaggi come il Pinguino e l'Enigmista hanno avuto il tempo necessario per riflettere sulle loro scelte criminali e per evolversi nel look che tutti gli appassionati dei fumetti DC ricordano.

Nel frattempo Selina Kyle è cresciuta e ora si aggira per le strade con lo pseudonimo di Catwoman. Manca solo Bruce Wayne all'appello e come afferma il fidato maggiordomo Alfred nel corso del trailer, il signor Wayne non è conosciuto per la sua puntualità.



Tutto ciò si aggiunge all'episodio finale della serie, e gli spettatori non dovranno aspettare ancora molto per vedere finalmente l'arrivo di Batman in chiusura dello show.

Camren Bicondova sarà assente nel finale di Gotham come da lei ammesso, a causa di una sua decisione personale.