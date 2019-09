Il Bruce Wayne di Iain Glenn ha già debuttato nella premiere di Titans 2

Un primo episodio ricco di sorprese e soprattutto di new entry ed entusiasmo, quello della seconda stagione di Titans targata DC Universe, perché dopo l'arrivo della forma demoniaca di Trigon è toccato debuttare immediatamente anche all'annunciato e attesissimo Bruce Wayne interpretato da Iain Glenn.

Nella prima stagione veniva detto a Dick Grayson "che non poteva tornare a casa", ma il vecchio Robin interpretato da Brenton Thwaites ha ignorato ogni consiglio ed ha raggiunto invece la Wayne Manor. Lo avevamo già visto nel trailer, ma nel primo episodio della seconda stagione il Bruce di Glenn ha avuto un fortissimo impatto su Grayson, che cerca di capire come mai ha deciso di abbandonare Gotham per diventare un detective della polizia di Detroit, ammettendo comunque di non essere più arrabbiato con il suo ex-mentore.



Bruce, dal canto suo, ammette di aver sempre cercato di aver fatto il meglio per Dick, esattamente come sta cercando di aiutare adesso Jason Todd nella sua missione nei panni del secondo Robin. Entrambi concordano comunque di aver bisogno di un nuovo inizio, tanto che Dick chiede un favore a Bruce prima di lasciare Gotham nuovamente. È così che Wayne regala a lui e al resto del gruppo la Titans Tower, una struttura d'addestramento che diventa così ufficialmente il loro sancta sanctorum.



Titans andrà in onda su DC Universe ogni venerdì. In Italia arriverà presumibilmente entro dicembre 2019 o gennaio 2020.