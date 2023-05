Bryan Cranston e Aaron Paul nel trailer di It's Always Sunny in Philadelphia 16!

FX Networks ha diffuso in streaming il trailer ufficiale della Stagione 16 di It's Always Sunny in Philadelphia, la celebre sit-com con protagonisti Danny DeVito e Charlie Day. Nel filmato vediamo alcune delle sequenze più divertenti della prossima stagione, tra cui anche un divertente cameo delle star di Breaking Bad, Bryan Cranston e Aaron Paul.

Il trailer mostra una serie di nuove situazioni in cui la banda si troverà coinvolta e lascia presagire anche una sorta di reunion di Breaking Bad, con le star della serie Aaron Paul e Bryan Cranston che vengono brevemente portati in giro in auto da Charlie Kelley (Charlie Day). Questo non sarà l'unico cameo nella nuova stagione di It's Always Sunny in Philadelphia, visto che vedremo anche l'amata mascotte dei Philadelphia Flyers Gritty fare una sorta di apparizione.

Nella 16a stagione di It's Always Sunny in Philadelphia, la Gang si occuperà direttamente dei temi di attualità: inflazione, relazioni tra Stati Uniti e Russia, salute mentale, parità di genere, responsabilità civile, controllo delle armi e... prodotti a marchio delle celebrità. Mac, Charlie, Dennis, Dee e Frank hanno chiaramente nostalgia del passato e proveranno a sopravvivere a questo burrascoso 2023.

Ciclicamente si torna sempre a parlare del mondo di Breaking Bad, che ha recentemente festeggiato i 15 anni dal debutto dell'episodio pilota.

Nei giorni scorsi, Krysten Ritter è tornata a parlare del suo personaggio nella serie e di come secondo la sua opinione sia stata la cosa più cool mai fatta nella sua carriera.

Al momento, It's Always Sunny in Philadelphia è stata rinnovata fino alla diciottesima stagione e i responsabili di FX hanno lasciato intendere che la serie potrebbe andare avanti ancora più a lungo.

"È interessante quello che sta accadendo con questa serie", aveva spiegato l'anno scorso Eric Schrier, presidente di FX Entertainment. "I ragazzi lo fanno da così tanto tempo. Finché sentono di poter mantenere la sua creatività al massimo, vogliono continuare a farlo. Dal punto di vista creativo, lo show è eccellente e pensiamo che l'ultima stagione sia stata forte come sempre. I fan amano lo show, quindi continueremo a produrlo finché loro vorranno farlo".