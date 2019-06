Bryan Cranston: il volto di Breaking Bad vince i Tony Award e lo dedica ai giornalisti

Il secondo Tony Award per Bryan Cranston (Walter White in Breaking Bad) arriva con l'interpretazione dell'adattamento teatrale di Network e la sorprendente dedica dell'attore va alla stampa e ai media, con una dichiarazione forte e coraggiosa.

Domenica sera, l'attore Bryan Cranston ha vinto il Tony Award come attore principale in una commedia per il ruolo di Howard Beale in Network, l'adattamento teatrale del film che valse un Oscar a Peter Finch nel 1976. "Finalmente un vecchio bianco etero si fa una pausa", ha scherzato Cranston mentre saliva sul palco per accettare il premio. Ha ringraziato i suoi produttori, in particolare il National Theatre di Londra, dove è iniziata la produzione nel 2017, e ha poi ringraziato tutto il suo team, dal drammaturgo Lee Hall (Rocketman) a sua moglie, che lo ha incoraggiato a non portare il personaggio troppo spesso a casa con lui.

Cranston ha fatto una dichiarazione in merito al ruolo generale dei giornalisti in una società libera e ha dedicato a loro il premio. "Howard Beale è un giornalista televisivo fittizio che si è trovato nella linea di fuoco a causa della ricerca della verità", ha detto. "Vorrei dedicare questo premio a tutti i giornalisti di tutto il mondo. Alla stampa e ai media di trasmissione che sono costantemente a rischio. I media non sono il nemico della gente. La demagogia è il nemico del popolo". L'ex star di Breaking Bad aveva già vinto un Tony Award per aver vestito i panni del presidente Lyndon B. Johnson in All the Way nel 2014. Cranston è ora quindi il secondo attore a vincere un importante premio per il ruolo di Howard Beale in Network.