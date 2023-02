Bryan Cranston definisce 'razzista' lo slogan 'Make America Great Again' di Donald Trump

Bryan Cranston, interprete di Walter White in Breaking Bad e Hal in Malcom, ha recentemente espresso tutto il suo disgusto per lo slogan "Make America Great Again" utilizzato da Donald Trump nella campagna presidenziale del 2016.

In particolare, Cranston ha additato quelle parole come razziste. Così ha dichiarato l'attore: "Molte persone dicono: ' Come potrebbe essere razzista? Rendere l'America di nuovo grande, e allora?' Quindi adesso fermati un momento e chiediti, da una prospettiva prettamente americana, quando è mai la nostra nazione stata grande per un africano che vive negli Stati Uniti? Quando mai può esserlo stata? Se sei davvero intenzionato a renderla grandiosa come una volta... be', allora non includeresti persone di etnie differenti". Ma probabilmente un'accusa del genere non fermerà il responsabile dello slogan, pronto a ricandidarsi per le elezioni presidenziali del 2024; tra l'altro, ora la sua libertà di parola è tornata quella di un tempo: Donald Trump torna sui social dopo il ripristino degli account da parte di Meta.

In molti conoscono Bryan Cranston per i suoi ruoli in Breaking Bad e Malcom, ma l'attore di Los Angeles ha partecipato a un numero di progetti ben maggiore: basti pensare a Godzilla, Power Rangers e L'unico e insuperabile Ivan in ambito cinematografico, oppure a Seinfeld, X-Files e How I Met Your Mother in quello seriale; ovviamente, vanno considerati anche Better Call Saul ed El Camino, legati all'universo narrativo del produttore di metanfetamina. E a quanto pare la sperimentazione si fa sempre più grande: Bryan Cranston e Aaron Paul di Breaking Bad cucinano patatine nel nuovo spot Super Bowl!