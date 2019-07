Bryan Cranston firma un accordo esclusivo con Warner Bros. Television

Prosegue il sodalizio da Bryan Cranston e il panorama televisivo. Secondo quanto rivelato da Variety, infatti, la star di Breaking Bad ha firmato un contratto pluriennale ed esclusivo con il gruppo di Warner Bros. Television per la produzione di contenuti per il piccolo schermo.

Secondo l'accordo, Cranston e il suo partner di produzione James Degus svilupperanno tramite il loro banner Moonshot delle serie tv originali che saranno distribuite in tutte le piattaforme incluso lo streaming e la tv via cavo - ricordiamo che WarnerMedia ha da poco presentato il suo nuovo servizio streaming HBO Max.

Moonshot produrrà gli show in collaborazione con Warner Bros. TV, Warner Horizon Scripted Television, Warner Bros. Animation o Blu Rubbon Content, la divisione digitale di WBTV, a seconda della piattaforma.

"Ho lanciato questa compagnia sei anni fa con l'insaziabile curiosità di scoprire nuove storie uniche e basate sui personaggi, il che è stato una chiave per il successo di Moonshoot" ha dichiarato Cranston. "Il mio partner di produzione, James Degus, ed io siamo entusiasti di continuare il nostro percorso alla Warner Bros., dove abbiamo portato le nostre idee eclettiche con l'obiettivo di connetterci ai cuori e alle menti."

La casa di produzione di Cranston ha prodotto per Amazon la serie crime drama Sneaky Pete, recentemente cancellata dopo essere andata in onda per tre stagioni. Cranston ha co-creato lo show ed è apparso anche in ruolo ricorrente. Qui trovate la nostra recensione di Sneaky Pete 3.

Fresco vincitore del Tony Award per la sua performance nell'adattamento teatrale di Network, Cranston in futuro potrebbe fare una comparsa nell'atteso film di Breaking Bad incentrato sul Jesse Pinkman di Aaron Paul.