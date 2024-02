Bryan Cranston che imita Aaron Paul e Margot Robbie è la cosa migliore che vedrete oggi

Bryan Cranston ha smentito il suo ritiro dalle scene, e anzi, l’attore sembra più in forma che mai. Il protagonista di Breaking Bad si è esibito in due divertenti imitazioni, parecchio esilaranti e decisamente riuscite.

In un gioco social con Ladbible, Bryan Cranston ha fatto alcune imitazioni di colleghi attori/attrici. Tra questi c’era proprio Aaron Paul, sua co-star nella celebre serie Tv Breaking Bad, interprete di Jesse Pinkman. Nel tentativo di ricreare perfettamente il personaggio di Paul, Bryan Cranston ha imitato il suo iconico “Yo Mr.White” con una tonalità di voce molto simile. Dopo Jesse Pinkman, è toccato all’imitazione di Margot Robbie. L’interprete di Walter White, per farsi riconoscere, ha cominciato a salutare in stile Barbie, scatenando le risate dei presenti dietro le quinte.

Proprio a proposito di Breaking Bad, l’attore premiato con 4 premi emmy per la sua interpretazione nella serie, ha risposto a una domanda riguardante il finale dello show, in particolare se gli fosse piaciuto o meno. Questa la sua risposta: “Tutto dovrebbe finire. Tutto è ciclico - le nostre vite, le stagioni, gli alberi, tutto.E quindi è giusto avere un inizio, una parte centrale e una fine, e poi lasciar perdere. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto”.

Oltre Breaking Bad, Bryan Cranston si è dichiarato favorevole a una reunion per Malcom in The middle.