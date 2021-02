Bryan Cranston, i migliori ruoli di sempre della star di Breaking Bad e Your Honor

Bryan Cranston è salito alla vetta del successo nei panni di Walter White di Breaking Bad, un insegnante di chimica che inizia a produrre metanfetamine dopo la sua diagnosi di cancro ai polmoni. In cinque stagioni, Cranston ha interpretato l'inquietante trasformazione del personaggio di White con forza esplosiva e memorabilità.

Recentemente lo abbiamo visto nella serie su Sky Your Honor, adattamento della serie israeliana Kvodo, che racconta la storia di Rocco, il figlio di un boss della malavita di New Orleans, che viene ucciso in un incidente stradale da Adam, figlio del giudice Desiato. Quando questi scopre l’identità della vittima, decide di aiutare il figlio nel tentativo di sottrarsi alla vendetta mafiosa. Proprio Michael Desiato viene interpretato magistralmente da Bryan Cranston. Ma oggi vediamo insieme quali sono gli altri suoi ruoli più memorabili.

Iniziamo con Argo, film diretto da Ben Affleck che vede Cranston nei panni del funzionario della CIA Jack O'Donnell. Il film racconta di una crisi di ostaggi in Iran in cui, per assicurarsi la liberazione di quest'ultimi, Tony Mendez di Affleck concepisce un piano piuttosto non convenzionale: fingere di fare un film chiamato Argo e "filmarlo" in Iran. Cranston riesce ad aumentare la tensione nei momenti di frustrazione di O'Donnell. Durante una scena memorabile, corre per l'ufficio della CIA e urla con rabbia frenetica come solo lui sa fare.

Indimenticabile anche nella serie televisiva Malcolm incentrato sull'omonimo personaggio, nonché il terzogenito di una famiglia particolarmente stravagante e bizzarra. Insieme a lui vivono: il secondogenito Reese, un ragazzo teppista e che non si risparmia dal fare il bullo con i ragazzi più piccoli; il quartogenito Dewie, un ragazzino particolare e spesso deriso dai fratelli Malcolm e Reese; il padre Hal, un uomo assai innamorato di sua moglie Lois, una donna autoritaria e che è al comando della famiglia di Malcolm. Il primogenito, Francis, è stato spedito alla scuola militare da parte degli stessi genitori a causa della sua insubordinazione. Proprio Hal è interpretato da Cranston.

Cranston, poi, ha fatto venire i brividi nei panni del gangster Vince nella prima stagione della serie originale Amazon Prime Sneaky Pete che l'attore ha co-creato con David Shore. All'inizio della serie, Marius di Giovanni Ribisi ruba l'identità del suo compagno di cella Pete dopo essere uscito di prigione, scelta che successivamente scatena il caos nella sua nuova "famiglia". Mentre Marius cerca di perpetuare la menzogna, deve fare i conti con Vince e le complicate scappatelle dei parenti di Pete, che gestiscono una società di cauzione che ha la sua quota di disastri. Sebbene Cranston appaia solo nella prima stagione, la miscela di crimine e conflitti familiari nello show è elettrizzante per tutta la serie.

L'attore è divenuto memorabile anche nel ruolo di doppiatore in particolare in Le ali di Honneamise dove Cranston dà la voce a Matti nella versione doppiata in inglese di questo acclamato film anime giapponese del 1987. La trama ruota attorno all'amico di Matti Shiro, un astronauta che si unisce alla Royal Space Force e soffre di una crisi di coscienza dopo aver appreso che le azioni della Forza potrebbero causare una guerra. Infine, sempre come doppiatore, lo troviamo ne L'isola dei cani di Wes Anderson dove interpreta un cane randagio di nome Chief.

Questi, ovviamente, sono solo alcuni dei suoi ruoli più memorabili, siete d'accordo? Quale altro avreste aggiunto? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi lasciamo alla spiegazione Cranston sul perché Breaking Bad sarebbe stato un pessimo film e alla recente nomination dell'attore ai Golden Globe 2021