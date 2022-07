Bryan Cranston partecipa ad una partita di baseball: colpito da una palla devastante

Piccola disavventura per Bryan Cranston nel week-end. L'interprete di Walter White in Breaking Bad sabato era presente al Dodger Stadium ed è stato improvvisamente messo 'fuori combattimento' da un line drive nel corso del riscaldamento dell'All-Star Celebrity Softball, evento incluso nei festeggiamenti della MLB per l'All-Star Game.

Cranston è stato colpito alla spalla destra da un line drive di Anthony Ramos, mentre entrambi si esercitavano nelle battute in alcune gabbie improvvisate fuori dal campo di baseball.

L'attore si è mostrato sofferente per un paio di minuti prima di dirigersi verso la vicina roulotte.



"Si formerà sicuramente un livido" ha dichiarato Cranston "Potrei essere più una cheerleader in questo gioco".

Nonostante il duro colpo e l'ironia con la quale ha commentato l'accaduto, l'ex protagonista di Breaking Bad - scoprite 5 serie diventate cult dopo un pessimo inizio, tra cui proprio Breaking Bad - è sceso regolarmente in campo con tanto di tre strike e una discussione con l'arbitro.

L'attore ha giocato con la squadra di Los Angeles, uscita sconfitta dal match contro Brooklyn per 15-13. L'ex star dei San Francisco Giants, Hunter Pence, ha segnato due fuoricampo per la squadra newyorchese, venendo ripetutamente fischiato dal pubblico di L.A.



Bryan Cranston è un grande appassionato di baseball, passione che condivide con la co-star Aaron Paul.

Tra i due si è formata un'amicizia molto profonda sin dai tempi della serie. Bryan Cranston farà da padrino al figlio di Paul, come annunciato dall'interprete di Jesse Pinkman.