A Bryan Cranston piace il finale di Breaking Bad: 'Bisogna andare avanti'

All'ennesima domanda circa un suo ritorno al personaggio di Walter White e quindi in generale su un ritorno di Breaking Bad, Bryan Cranston ha frenato gli entusiasmi rivelando di non aver alcuna intenzione di tornare a interpretare il personaggio e che il finale di Breaking Bad è perfetto così com'è. Cranston ha suggerito ai fan di andare avanti.

La serie Breaking Bad, vincitrice di un Emmy, è durata cinque stagioni per un totale di 62 episodi, e ha anche generato la serie prequel Better Call Saul (durata sei stagioni) e il film sequel El Camino: A Breaking Bad Movie.

"Tutto dovrebbe finire. Tutto è ciclico - le nostre vite, le stagioni, gli alberi, tutto", ha detto Cranston a ET. "E quindi è giusto avere un inizio, una parte centrale e una fine, e poi lasciar perdere. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto". L'attore è attualmente impegnato nella promozione del suo nuovo film, Argylle - La super spia, ultimo film di Matthew Vaughn con Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Dua Lipa, Henry Cavill e John Cena.

Nella mitica serie di Vince Gilligan, Cranston interpretava un insegnante di chimica del liceo malato di cancro che decideva di dedicarsi alla produzione e alla vendita di metanfetamine insieme a un ex studente, Jesse Pinkman (Aaron Paul), per lasciare dei risparmi alla sua famiglia. Ha ripreso il suo ruolo per una sequenza di flashback in El Camino e negli episodi della stagione finale di Better Call Saul, e più recentemente è tornato a vestire i panni del boss della droga Heisenberg per uno spot del Super Bowl del 2023.

A ottobre, Gilligan ha dichiarato che un'altra serie ambientata nel Breaking Bad Universe è improbabile, a meno che il suo prossimo show, una serie fantascientifica senza titolo per Apple TV+ ambientata anch'essa ad Albuquerque, nel Nuovo Messico, non faccia flop.

"Per essere brutalmente onesto, se mi faranno il culo con questo prossimo show e quello successivo, e nessuno vorrà vederlo e tutti rivorranno Breaking Bad, chi lo sa? Forse riusciremo a trovare il modo di fare qualcosa in futuro. Ma quello che vorrei fare è lasciar perdere", aveva detto Gilligan a Variety.

"È il lavoro della mia vita - Breaking Bad e Better Call Saul - e sarà la prima cosa incisa sulla mia lapide, e non potrei esserne più orgoglioso. E mi chiedo se ci siano altre storie da raccontare, ma non voglio insistere".