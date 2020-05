Bryan Cranston: il protagonista di Breaking Bad comparirà in Better Call Saul?

Bryan Cranston potrebbe comparire in Better Call Saul? Chi lo sa, resta il fatto che i fan di Breaking Bad sarebbero oltremodo felici di vederlo nuovamente vestire i panni di Walter White.

L'ultima volta che il personaggio è stato mostrato era in un flashback in El Camino: Il film di Breaking Bad, pellicola uscita lo scorso autunno su Netflix e incentrata su Jesse Pinkman dopo il termine della quinta e ultima stagione (ecco la nostra recensione di El Camino). Da allora, i fan hanno fantasticato su un possibile cameo di Bryan Cranston nella serie spin-off, la cui quinta stagione dovrebbe debuttare quest'anno.

A proposito di una comparsa in Better Call Saul, l'attore ha dichiarato a ottobre 2019: "Le sole volte in cui penso a Walter White in Better Call Saul è quando mi viene posta questa domanda, e mi viene posta sempre. Ma so che gli showrunner di Better Call Saul, Vince Gilligan e Peter Gould, sono talmente protettivi nei confronti dei loro personaggi e della loro storia che non farebbero mai qualcosa che sembri una mossa come 'Oh, hey, guarda chi è tornato! Guarda chi compare in Better Call Saul!'. Se e quando lo farò - ovviamente accetterei per le stesse ragioni per cui ho deciso di comparire in El Camino - mi sembra giusto farlo perché parte della narrazione. Lo farei perché amo questi ragazzi, Bob e tutti gli altri membri dello show di cui sono fan."

Non era tuttavia la prima volta che l'attore esprimeva il desiderio di comparire nello spin-off. Già a giugno 2016, Bryan Cranston aveva dichiarato di voler apparire in Batter Call Saul, affermando che, qualora fosse stato chiamato da Vince Gilligan, "non gli avrebbe lasciato finire neppure la frase".

D'altronde Cranston non ha mai nascosto di essere egli stesso un grande fan della serie spin-off, ma al momento non c'è la certezza che appaia nello show. Tuttavia, visto il desiderio dell'attore e soprattutto dei fan, non è affatto da escludere un futuro cameo di Walter White in Better Call Saul.