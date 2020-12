Bryan Cranston deve ancora riacquistare l'olfatto e il gusto dopo aver contratto il COVID

Bryan Cranston, mesi dopo aver contratto il COVID-19, ha rivelato di non aver ancora recuperato completamente i suoi sensi dell'olfatto e del gusto. Durante un'apparizione da Ellen, Cranston ha detto che lui e sua moglie avevano contratto il COVID-19 in forma piuttosto lieve all'inizio della pandemia.

Tuttavia, le cose non sono completamente tornate alla normalità. La perdita del gusto e dell'olfatto, sintomi del coronavirus stesso, sono stati anche notati come postumi che hanno avuto un impatto su un alto numero di pazienti.



Durante il periodo di malattia la coppia ha avuto la febbre e qualche dolore, e questo è tutto ha detto Cranston. Il sintomo più duraturo, a parte il senso del gusto e dell'olfatto danneggiato, fu una stanchezza che li tormentò per alcune settimane dopo.



"L'unica cosa che è rimasta, ancora oggi, è che ho perso una percentuale della mia capacità di assaporaree annusare", ha detto Cranston. "Penso che circa il 75 per cento sia tornato, ma se qualcuno sta preparando il caffè e io entro in cucina, non ne sento l'odore".



Cranston ha rivelato per la prima volta la sua diagnosi a luglio, quando ha pubblicato un post sui social media dicendo che stava donando plasma per aiutare a sviluppare trattamenti per il virus e invitava tutti ad essere prudenti.



Bryan Cranston è intervenuto nello show televisivo per promuovere la mini-serie Your Honor di Showtime che lo vede protagonista e debutterà il 6 dicembre 2020 sulla rete.