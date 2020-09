Bryan Cranston, la star di Breaking Bad nel trailer dello show poliziesco Your Honor

La star di Breaking Bad, Bryan Cranston, è pronta a tornare sul piccolo schermo in un nuovo dramma poliziesco prodotto da Showtime, previsto nel mese di dicembre, dal titolo Your Honor. In queste ore è stato pubblicato il full trailer dello show, creato da Robert e Michelle King, creatori di The Good Wife e The Good Fight.

Your Honor è composto da 10 episodi e racconta la storia di un giudice molto rispettato di New Orleans che viene coinvolto in un gioco pericoloso pieno di bugie, inganni e scelte impossibili dopo che suo figlio adolescente Adam (Hunter Doohan) in un incidente con omissione di soccorso dopo che la vittima si scopre essere il figlio di un potente boss del crimine.



Il full trailer di Your Honor offre uno sguardo maggiormente approfondito su dove il personaggio di Bryan Cranston, il giudice Michael Desiato, è disposto a spingersi per difendere suo figlio da Jimmy Baxter, boss della famiglia più malfamata della città.

Il cast della serie tv comprende Michael Stuhlbarg nei panni del boss Jimmy Baxter. Stuhlbarg ha interpretato un altro boss della malavita, Arnold Rothstein, nella serie HBO, Boardwalk Empire.

Nei panni della moglie di Baxter ci sarà Hope Davis.

Protagonisti dello show anche Carmen Ejogo, Isiah Whitlock Jr., Sofia Black-D'Elia, Amy Landecker, Margo Martindale e Lorraine Toussaint.

Il regista di Your Honor sarà Edward Berger, regista dello show Patrick Melrose, con Benedict Cumberbatch.

Hunter Doohan interpreterà Adam, figlio del giudice Desiato.