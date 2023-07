Bryan Cranston, attacco frontale a Bob Iger: 'IA? Non daremo il nostro lavoro ai robot!'

Sicuramente l'industria cinematografica Hollywoodiana risentirà a lungo del periodo che sta attualmente vivendo, tra lo sciopero degli sceneggiatori e quello più recenti degli attori, il settore non sta di certo prosperando. Tra i tanti che attualmente stanno facendo sentire la loro voce, c'è anche Bryan Cranston.

Infatti, proprio durante una recente manifestazione di protesta SAG-AFTRA, tenutasi a Times Square, il famoso attore ha sostenuto che l'avidità aziendale non può togliere il diritto al lavoro degli attori, persone che hanno seguito un percorso, studiato e faticato per arrivare dove sono ora.

Secondo Variety, durante l'evento Bryan Cranston ha tenuto questo appassionato discorso, in cui non si è dimenticato di esprimersi direttamente nei confronti del CEO della Disney, Bob Iger, ritenuto ad ora il peggior nemico di questa insurrezione.

L'amministratore delegato ha infatti recentemente definito "non realistiche" ed "inquietanti" le richieste avanzate dagli attori e sceneggiatori che stanno attualmente manifestando per i propri diritti.

"Abbiamo un messaggio per lei Iger" ha detto la star di Breaking Bad. "So che lei guarda le cose attraverso una lente diversa, non ci aspettiamo che capisca chi siamo. Ma noi stiamo chiedendo di essere ascoltati, di ascoltarci quando diciamo che non ci toglieranno il lavoro, non lo daranno ai robot".

"Non permetteremo che lei ci tolga il diritto al lavoro e ad avere una vita dignitosa. E infine, soprattutto, non le permetteremo di toglierci la nostra dignità! Siamo uniti ora e sempre, fino alla fine!", ha concluso Cranston.

Voi cosa ne pensate? Come finirà tutto questo? Tra l'altro, sapevate che Bob Iger è pronto a vendere Disney? Oltretutto, cosa rischia il cinema con questi scioperi?