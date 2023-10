Bryan Fuller, creatore di Hannibal e American Gods, accusato di molestie sessuali

Il produttore e showrunner Bryan Fuller, noto per aver creato serie di successo quali Hannibal e American Gods, è stato citato in giudizio per presunte aggressioni e molestie sessuali in una causa che accusa anche AMC Networks, Shudder e Steakhaus Productions per aver ignorato e favorito un ambiente di lavoro ostile sul set di Queer for Fear.

Il produttore della serie Samuel Wineman ha intentato una causa presso la Corte Superiore di Los Angeles contro i produttori della serie originale di Shudder, sostenendo che essi erano a conoscenza della "propensione di Fuller a commettere atti di discriminazione, molestie sessuali, aggressioni sessuali e ritorsioni", ma "non hanno intrapreso azioni correttive immediate e appropriate".

Un portavoce di AMC ha dichiarato che la società sta esaminando la denuncia. Fuller, Shudder e Steakhaus Productions non hanno ancora commentato ufficialmente la notizia. Recentemente, Kevin Spacey è stato assolto da una parte delle accuse che lo avevano coinvolto.

Wineman ha prodotto Queer for Fear, una docuserie sul rapporto tra il pubblico gay e l'horror. Secondo la denuncia, Wineman è stato licenziato prematuramente da Fuller, che ha prodotto esecutivamente il titolo e avrebbe ridotto i crediti di Wineman nello show "come atto finale della sua ritorsione".

La causa sostiene che Fuller ha aggredito sessualmente Wineman "più volte" nel 2021 durante la produzione della serie. Con il pretesto di scuotere la schiena di Wineman, Fuller "ha premuto il suo pene contro le natiche del querelante" e lo ha tenuto lì in modo che "il querelante potesse sentirlo attraverso il tessuto dei suoi pantaloni", si legge nella causa.

Fuller, poco tempo fa, aveva svelato come sarebbe stata Hannibal 4, descrivendola come "erotica e intima".

Wineman afferma anche che la "preoccupazione di Fuller per la masturbazione permeava tutto". Nella denuncia si afferma che Fuller "tirava spesso in ballo il suo pene", sia che si trattasse di "materiale di lettura che gli procurava erezioni", sia che si trattasse di attori per i quali "si masturbava tanto", sia che si trattasse di "dinamiche di potere adulto/bambino in storie per le quali si masturbava".

Il presunto ambiente di lavoro ostile si è esteso a "molestie verbali incessanti e bullismo casuale", si legge nella causa. Wineman sostiene che Fuller lo rimproverava spesso fino a farlo piangere e si vendicava sabotando le riprese, disturbando gli intervistati e ignorandolo per settimane intere. La denuncia aggiunge che Fuller "faceva commenti discriminatori sui gruppi a cui appartenevano la troupe e gli intervistati, incluso il querelante, proclamando spesso il suo odio per tutti gli uomini gay".