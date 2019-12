Bryce Dallas Howard condivide un'immagine dal backstage di The Mandalorian 1x04

In attesa di tornare nella Galassia Lontana Lontana con il quinto episodio della serie, continuiamo a parlare della quarta puntata di The Mandalorian, "Sanctuary", diretta da Bryce Dallas Howard (Jurassic World: Il regno distrutto, Black Mirror), regista che ha condiviso via Instagram un'immagine dal backstage dell'episodio.

La Howard ha voluto condividere con i fan una bella foto direttamente dal dietro le quinte dell'episodio da lei diretto, immortalata in compagnia di Gina Carano nei panni di Cara Dune. Nel pubblicarla, l'attrice e regista ha scritto in didascalia: "Benvenuti nel Santuario. Dirigere il Capitolo 4 di Star Wars: The Mandalorian è stata un'avventura selvaggia. Potete guardarlo adesso su Disney+".



Bryce Dallas Howard ha diretto soltanto questo episodio di The Mandalorian, proprio come Taika Waititi che debutterà nelle prossime settimane. I restati sono invece stati diretti da Dave Filoni, Rick Famuyiwa e Deborah Chaw, di cui abbiamo già avuto modo di ammirare l'operato. Mentre sta uscendo a tappe settimanali la prima stagione, è già cominciata la produzione della seconda stagione di The Mandalorian, che vedrà nuovamente il coinvolgimento di almeno uno dei registi sopra citati, per l'esattezza Rick Famuyiwa, mentre Deborah Chaw è stata scelta come regista della serie live-action su Obi-Wan Kenobi.

The Mandalorian tornerà su Disney+ con il quinto episodio il prossimo 6 dicembre. Vi lasciamo alla recensione di The Mandalorian 1x03 e all'approfondimento sulle trasmissioni in HDR di Disney+.