Bryce Dallas Howard neonata sul set con papà Ron: la foto conquista Instagram

Quando si dice avere il cinema nel sangue: per festeggiare la giornata delle registe donne, Bryce Dallas Howard ha postato sulla propria pagina del social network Instagram una tenerissima foto ricordo che la immortala da neonata in braccio a papà Ron sul set di un film negli anni '80.

Ben sei i titoli che Ron Howard diresse in quel decennio, Night Shift - Turno di notte (1982), Splash - Una sirena a Manhattan (1984), Cocoon - L'energia dell'universo (1985), Gung Ho - Arrivano i giapponesi (1986), Willow (1988) e Parenti, amici e tanti guai (1989): la figlia Bryce nacque nell'81 e nell'immagine - che trovate in calce all'articolo - dimostra uno o due anni, al massimo tre, dunque per indovinare quale set abbia calcato la piccola il cerchio andrebbe ristretto ai primi due titoli della lista.

Tra l'altro la carriera da attrice di Bryce iniziò proprio con il film dell'89, non il solo di papà Ron al quale avrebbe partecipato (sarebbe comparsa anche nei successivi Apollo 13, Il Grinch e A Beautiful Mind) prima di raggiungere il grande successo come protagonista in The Village di M. Night Shyamalan e Manderley di Lars Von Trier, rispettivamente nel 2004 e nel 2005.

Oggi Bryce Dallas Howard è la co-protagonista insieme a Chris Pratt del franchise di Jurassic World, nonché regista dell'acclamata serie tv The Mandalorian.

