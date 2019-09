Bryce Dallas Howard parla della collaborazione con Jon Favreau per The Mandalorian

Insieme a Taika Waititi e Rick Famuyiwa, la splendida e talentuosa Bryce Dallas Howard è stata una delle poche registe ad essere scelte dalla LucasFilms e da Jon Favreau per dirigere un episodio dell'attesissima The Mandalorian, prima serie originale in live-action dedicata all'Universo di Star Wars.

Questo ha dato modo all'attrice di Rocketman e Jurassic World di addentrarsi ed esplorare a fondo la Galassia Lontana Lontana nel ruolo di cineasta, collaborando a stretto contato con il mitico Jon Favreau, che per lei è stato "un sogno divenuto realtà". Parlando in una recente intervista durante la promozione del suo documentario, Dads, la Howard ha così dichiarato:



"Essere una delle registe e parte di The Mandalorian è stato come... Jon Favreau non sapeva neanche che io fossi una regista, oltre che attrice. È stato davvero un sogno divenuto realtà per tanti motivi differenti. Lui è un cineasta brillante ma è ancora meglio come mentore, perché vuole condividere con il più possibile la sua passione per il cinema e il suo grande entusiasmo. Mi ha insegnato molto. Stavo girando Dads in concomitanza con l'episodio di The Mandalorian e tutto quello che ho imparato è praticamente adattabile anche a un documentario".



The Mandalorian sbarcherà su Disney+ il prossimo 12 novembre, data di lancio della piattaforma streaming.