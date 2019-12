Bryce Dallas Howard rivela che in The Mandalorian non ha lavorato con Pedro Pascal

Non chiedete a Bryce Dallas Howard com'è lavorare con Pedro Pascal sul set di The Mandalorian, perché non lo sa. La regista, che si è occupata del quarto episodio della serie creata da Jon Favreau ha rivelato infatti che durante le riprese ha avuto modo di dirigere soltanto le controfigure del protagonista.

"Era impegnato con le prove per King Lear, a Broadway. Così, mente giravamo il mio episodio, non ho lavorato con Pedro", ha raccontato Howard a Vulture in occasione del suo debutto televisivo, per il quale ha dovuto anche mantenere per mesi il segreto su Baby Yoda.

Quindi, l'attrice e ora regista ha dovuto affidarsi a Brendan Wayne e Lateef Crowder, accreditati come controfigure del Mandaloriano. Howard ha lavorato soprattutto con Wayne: "ha dato tutto se steso al personaggio", ha commentato.

Wayne ha partecipato a tutta la stagione di The Mandalorian e ha collaborato direttamente con Pascal per elaborare al meglio i movimenti e la fisicità del personaggio. "Pascal mi chiedeva (io chiedevo a lui la stessa cosa) 'perché ti sei mosso in quel modo?'". Wayne ha anche elogiato il lavoro del suo collega: "una grande cosa di lui è che non è colpito da se stesso, è solo un attore. Lo dico in modo positivo. Gli piace imparare, gli piace collaborare ed è molto bravo in questo".



