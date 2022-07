BRZRKR: Keanu Reeves dà importanti anticipazioni sull'anime tratto dal suo fumetto!

Keanu Reeves è arrivato al Comic-Con, dove ha dato qualche anticipazione sul futuro della sua serie di fumetti BRZRKR, proprio mentre Netflix sta sviluppando un adattamento cinematografico live-action, e proseguono i lavori sulla serie spin-off animata. Le novità giunte nel corso del panel si riferiscono proprio a quest'ultima.

Stephen Christy di Boom ha confermato che l'anime è stato prodotto dallo studio di animazione giapponese Production I.G. e che avrà ben due stagioni, che saranno pubblicate su Netflix. Non sappiamo ancora da quanti episodi sarà costituita la serie, ma sembra che non sarà da considerarsi come una continuazione aperta del film.

Ma non finisce qui, perché mentre Boom si prepara a pubblicare il terzo e ultimo volume dei fumetti di BRZRKR a Settembre, Reeves sta anche sviluppando con la Random House un romanzo tratto dal suo prodotto, che sarà scritto da un autore di Bestseller del New York Times. Il nome di quest'ultimo ancora non è stato rivelato, ma Reeves anticipa che si tratta di uno dei suoi scrittori preferiti, e che lo ha contattato lui specificatamente per poter collaborare al libro.

"Ci siamo incontrati a Berlino ed è stato davvero incredibile", ha rivelato Reeves al panel sul suo rapporto con l'autore del romanzo e gli editori. "Avevano letto il fumetto e si sono divertiti e avevano molte domande ed erano aperti e curiosi. Sarà una collaborazione. È stato decisamente gentile."

Ora, mentre tutti attendono maggiori informazioni sull'anime e sulla versione cinematografica di BRZRKR, Reeves chiarisce che non sa se ci sarà una continuazione, ma si stanno sicuramente valutando degli spin-off. Non ci resta che aspettare.