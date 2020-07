Buckingham Palace si dà all'alcool: scoprite il gin prodotto dalla regina Elisabetta

Dopo i numerosi festeggiamenti per l'incoronazione della Regina Elisabetta, la casa reale d'Inghilterra ha annunciato che sarà disponibile per la vendita il gin curato personalmente dall'attuale regnante.

La Regina Elisabetta è una grande appassionata di gin, come dichiarato da molti ospiti, tanto da aver deciso di crearne una variante del liquore usando le numerose erbe presenti nel giardino di Buckingham Palace. Secondo quanto si può leggere nella pagina del prodotto, il liquore viene creato distillando limone, verbena, bacche di biancospino e molte altre, tutte raccolte a mano e cresciute nel giardino di proprietà della casa reale. Inoltre si può ammirare l'elegante bottiglietta, in cui è presente il nome dato al gin, chiamato semplicemente "Buckingham Palace Gin". Una boccetta da 70 cl viene venduta online al prezzo di 40£, all'incirca 45€, sarà spedito solo nei territori inglesi, mentre una volta riaperto il negozio dedicato alla famiglia reale, sarà possibile comprarlo anche per i non residenti nel Regno Unito.

Sul sito viene anche indicato il modo migliore per gustarlo: "Versarne una goccia in un bicchiere adeguato insieme ad un po' di ghiaccio, aggiungere in seguito dell'acqua tonica e una fetta di limone come guarnizione".

Nel mese di giugno il principe Filippo ha festeggiato i suoi 99 anni, anche se l'emergenza Coronavirus non ha permesso la riunione della famiglia reale.