Bucky e Ikaris sono la stessa persona? I fan del MCU hanno difficoltà a distinguerli

Da qualche tempo sul web si discute sull'incredibile somiglianza di due volti del Marvel Cinematic Universe ovvero il Bucky Barnes interpretato da Sebatian Stian e Ikaris, leader degli Eterni di recente interpretato da Richard Madden.

Mettendo a confronto l'immagine dei due attori è inevitabile trovare dei punti di contatto tra i due personaggi ma, sul web, qualcuno giura di avere addirittura difficoltà a distinguerli, confondendo spesso e volentieri i due personaggi da loro interpretati.

Bucky è stato originariamente introdotto in Captain America: The First Avenger, come amico e commilitone di Steve Rogers per poi essere trasformato nello spietato Soldato D'Inverno. Redento e riabilitato in ulteriori apparizioni nel MCU, Bucky è apparso di recente nella serie Falcon and The Winter Soldier al fianco di Anthony Mackie.

Fin qui però, nessuno sembrava aver notato una particolare somiglianza tra Sebastian Stan e Richard Madden, almeno al debutto de Gli Eterni su Disney+. Questo ha permesso a molti telespettatori di mettere in pausa il film e notare non solo quanto la fisionomia dei due attori sia simile ma anche, di notare dei punti di contatto nel loro abbigliamento. Così, come spesso succede in queste casi, molteplici teorie stanno iniziando a diffondersi sul web, dopotutto, perchè la Marvel avrebbe dovuto scegliere due attori tanto simili tra di loro se non per un secondo fine? Staremo a vedere cosa accadrà in un prossimo futuro e voi, avevate notato questa somiglianza tra Ikaris e Bucky?