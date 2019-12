Bucky e Sam nelle nuove foto di The Falcon and The Winter Soldier mostrate al CCXP

Il panel dedicato al Marvel Cinematic Universe della convention brasiliana CCXP è appena iniziato, ma abbiamo già delle prime immagini per The Falcon and The Winter Soldier.

James Buchanan "Bucky" Barnes e Samuel Thomas "Sam" Wilson, a.k.a. The Falcon and The Winter Soldier, torneranno presto sui nostri (piccoli) schermi, e dal Comic-Con brasiliano arrivano le prime still della serie.

È il Presidente dei Marvel Studios e CCO Marvel, Kevin Feige, a presentare sul palco della kermesse le novità del Marvel Cinematic Universe, e tra queste anche delle piccole anticipazioni sulle serie tv che andranno in onda sulla piattaforma streaming Disney+.

Come potete vedere dal post in calce alla notizia, ad avere l'onore di aprire il panel sono stati i migliori amici di Steve Rogers/Captain America, Sam e Bucky, il cui show è attualmente in fase di riprese nella città di Atlanta, Georgia.

E se sono già stati confermati nuovi personaggi per la serie, ci saranno anche dei volti familiari che faranno il loro ritorno per mettere i bastoni tra le ruote ai nostri eroi titolari.



Intanto, sempre durante l'evento, è stata mostrata anche una prima immagine di WandaVision, un'altra delle serie Marvel attualmente in produzione su Disney+.



The Falcon and The Winter Soldier dovrebbe fare il suo debutto negli ultimi mesi del 2020.