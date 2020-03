Bucky, Zemo e il nuovo Captain America nei footage di The Falcon and The Winter Soldier

I protagonisti di The Falcon and The Winter Soldier di nuovo in azione nei footage mostrati oggi da Disney all'incontro con gli azionisti della compagnia. Leggiamo inseme cosa è trapelato.

Sarà anche stata momentaneamente interrotta la produzione di The Falcon and The Winter Soldier a causa della crescente preoccupazione dovuta alla diffusione dei contagi da Coronavirus, ma la serie ha già in cassaforta del materiale piuttosto succulento, come i filmati che sono stati mostrati oggi agli azionisti Disney.

La prima sequenza ha come protagnista Bucky (Sebastian Stan) "in visita al Barone Zemo ((Daniel Brühl) rinchiuso in un'elaborata prigione. Zemo prova ad attivare il programma del Soldato d'Inverno di Bucky, ma ovviamente fallisce, poiché non più funzionante. Bucky rivela il motivo della sua visita: qualcuno ha dato di nuovo avvio al programma del Super Soldato".

La seconda clip mostra invece un rally a tema patriottico, "con decorazioni blu, rosse e bianche, cheerleader e fuochi d'artificio. Un annunciatore sta introducendo al mondo il nuovo Captain America. Nel backstage vediamo infatti la silhouette una figura con in mano lo scudo".

A seguire invece un montage di scene d'azione in cui vengono mostrate "acrobazie e battaglie che ritroveremo nella serie. Queste includono Zemo che combatte con indosso la famigerata maschera dei fumetti. Come fa notare Bucky, i due [Sam e Bucky] non sono amici, ma avevano semplicemente un amico in comune (Steve) e ora si aiutano a vicenda".



Il sito Comicbook ipotizza che "il nuovo Captain America", come viene evidentemente sponsorizzato dal governo, sia in realtà John Walker / US Agent (Wyatt Russell), visto anche il brevissimo segmento incluso anche nello spot del Super Bowl che annunciava gli show dei Marvel Studios.



E voi, che ne pensate di questi filmati?