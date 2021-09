Bufera su Barbara Palombelli per alcune dichiarazioni sul femminicidio: ecco cosa ha detto

Bufera su Barbara Palombelli per alcune dichiarazioni rese dalla giornalista durante la puntata di Lo Sportello di Forum in onda su Rete 4. Oggetto della discussione i femminicidi che, purtroppo, di recente hanno fatto capolino sulle prime pagine dei principali quotidiani.

“Negli ultimi sette giorni ci sono state sette donne uccise presumibilmente da sette uomini. A volte è lecito anche domandarsi: questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati oppure c’è stato anche un comportamento esasperante e aggressivo anche dall’altra parte? È una domanda che dobbiamo farci per forza, soprattutto in questa sede, in tribunale bisogna esaminare tutte le ipotesi“ ha affermato la Palombelli che stava introducendo il caso del giorno.

Tra le prime a commentare Selvaggia Lucarelli, che ha ripreso il discusso monologo tenuto dalla Palombelli a Sanremo 2021 e che aveva scatenato la furia della famiglia di Luigi Tenco. La blogger ha ripreso il video sul proprio account ufficiale Twitter condendolo da un "era perfino meglio il monologo di Sanremo".

L'hashtag #Palombelli è finito tra i trend topic di Twitter e sono state tante le critiche nei suoi confronti: "7 femminicidi in 7 giorni. È giusto farsi domande. Dai che siamo sulla strada giusta. Su cosa le facciamo? Sulla società? Sulla cultura che predispone a certe cose? No. Sull’eventuale responsabilità femminile! Che schifo!” è uno dei commenti che ha ricevuto più like, ma sono in tanto a chiedere le scuse della giornalista.