Netflix, bufera per la Cleopatra nera della serie TV: "Falsifica la storia"

È bufera per la nuova serie Queen Cleopatra, in arrivo su Netflix il 10 maggio 2023; in particolare, l'oggetto della polemica è la scelta della troupe di assumere un'attrice nera per interpretare la celebre regina egizia del primo secolo avanti Cristo.

"Falsifica i fatti storici" figura in molti commenti, e tra i detrattori della serie non rientrano soltanto gli utenti di Facebook, Twitter e TikTok, ma anche autorevoli storici: questi ultimi, in particolare, evidenziano l'origine non-africana di Cleopatra, la quale è invece riconducibile alla Grecia – come sottolinea anche l'archeologo ed egittologo Zahi Hawass. Similmente, l'Egypt Indipendent accusa la docu-serie Netflix di "promuovere l'afro-centrismo: un'ideologia guidata da neri del Nord e del Sud America in relazione al 'ritorno in Egitto', alla 'cacciata' degli egiziani e al 'furto' della loro cultura e della loro storia. Inoltre, l'afro-centrismo afferma che i faraoni e gli egiziani erano neri, e che questi ultimi ne hanno usurpato l'identità". Eppure, le polemiche non finiscono qui: a quanto pare, il film originale di Cleopatra fece anche peggio...

L'attrice in questione è Adele James, conosciuta per aver recitato in Casualty, Doctors e Acceptable Damage. "Non ci sono prove per sostenere che Cleopatra fosse di origine africana" aggiunge l'archeologo Duane W. Roller, mentre per Pinkett Smith "Cleopatra è una regina che in molti conoscono, ma non in modo veritiero". Di conseguenza, una versione che reputerebbero più storicamente accurata è riconducibile alla rinomata pellicola di Liz Taylor del 1963, vincitrice del Premio Oscar come miglior fotografia e scenografia, miglior costumi ed effetti speciali.

A proposito, sapevi che la wiki di Cleopatra è la più popolare del 2022?