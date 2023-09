Bufera sulle parole di Cattelan su Belen, Corona: 'senza talento e sopravvalutato'

Si continua a parlare delle parole pronunciate da Alessandro Cattelan su Belen Rodriguez, dopo che la showgirl argentina non aveva preso parte alla puntata d’esordio di “Stasera C’è Cattelan”. L’ex conduttore di X-Factor in apertura ha spiegato cosa è successo ma le sue parole non sono andate giù a Fabrizio Corona e Sabrina Ferilli.

“Abbiamo invitato Belen e lei ha accettato, bello, ero felice. Ci siamo sentiti al telefono e lei mi ha detto ‘Ale non vedo l’ora di venire così faremo tante cose divertenti’. Tutto bene. Poi a un certo punto hanno anticipato la puntata di Belve in cui ci sono ospiti due dei suoi ex fidanzati, Fabrizio Corona e Stefano De Martino. Mi sono detto ‘perfetto, dal punto di vista televisivo è perfetto’” ha affermato Cattelan, il quale ha continuato svelando altri dettagli su quanto avvenuto. “Poi ci hanno detto che Belen non verrà perché non sta molto bene. E io c’ho creduto, cioè, ci credo tutt’ora. Anzi, le auguro di rimettersi. Pare non stia bene, non riusciva a venire questa sera. Ieri però ha pubblicato questa storia su Instagram. Eccola: con un bicchiere, credo sia all’ASL, mi sembra l’ASL questa. Con la crisi dei medici ognuno si fa curare dove riesce. Se era un problema che si risolveva con l’alcol poteva venire qui. Quelle che si vedono saranno le mani del dottore”.

Proprio quest’ultima parte è finita al centro delle polemiche. Sabrina Ferilli si è limitata a condividere un articolo in cui venivano riportate le parole di Cattelan con un post condito da un semplice “che signore”. Ci è andato giù pesante Fabrizio Corona, che ha definito Cattelan “un uomo medio senza talento e sopravvalutato”. “Cattelan al posto di infamare Belen, che se sta male va lasciata stare, fammi una statua e torna con un taglio di capelli che si addice al tuo stato di uomo medio senza talento e sopravvalutato”.

Proprio Fabrizio Corona è stato ospite di Belve, dove ha parlato della malattia del figlio Carlos e del rapporto con Nina Moric.