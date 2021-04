Bufera su Striscia La Notizia: Gerry Scotti e Michelle Hunziker accusati di razzismo

E' finito nella bufera un siparietto andato in onda a Striscia La Notizia con protagonisti i due presentatori Gerry Scotti e Michelle Hunziker. I due sono finiti sulla stampa americana, per la precisione sul profilo Instagram Diet Prada e dello scrittore Lous Pisano.

Nello specifico, Diet Prada (che ha scatenato in passato anche la polemica sullo spot di Dolce e Gabbana) si è scagliato contro il siparietto in cui i due conduttori hanno schernito la pronuncia cinese scimmiottando anche gli occhi a mandorla, come mostriamo nello screenshot presente in calce.

"Gerry Scotti, ex membro del Parlamento italiano, e Michelle Hunziker, attrice e modella italo-svizzera, hanno iniziato deridendo la pronuncia cinese della lettera R, chiamando la rete "LAI" invece di "RAI". I conduttori hanno quindi continuato alzando gli angoli degli occhi alla maniera dei comuni gesti razzisti intesi a caricaturizzare i lineamenti asiatici. A un certo punto, con gli occhi alzati, Hunziker ha parlato in modo incomprensibile. L‘episodio è stato seguito da 4.662.000 spettatori secondo Auditel, società che misura i dati della TV italiana. Striscia la Notizia va in onda su Canale 5, un canale televisivo di Mediaset, società di mass media di destra di proprietà dell'ex premier Silvio Berlusconi" si legge nel post, in cui viene anche sottolineato come Michelle Hunziker sia sposata con Tomaso Trussardi e come i due siano personaggi molto apprezzati in Italia che in passato si sono schierati a favore della causa LGBTQ.

Anche Lous Pisano ha condiviso lo screenshot, ed ha definito "disturbante" il fatto che "queste persone continuino a essere presenti su media seguiti da milioni e milioni di italiani che vengono influenzati e informati da questo tipo di comportamento".

Insomma, dopo la polemica con Giovanna Botteri, che ha provocato non poche sofferenze alla Hunziker, un altro caso si abbatte su Striscia La Notizia.