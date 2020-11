Detto Fatto nella bufera: il tutorial sessista indigna il web

Nelle ultime ore Detto Fatto, il programma della fascia pomeridiana di Rai 2, ha creato molto scalpore con un tutorial che mirava a spiegare alle donne come fare conquiste al supermercato.

Il segmento realizzato in collaborazione con la pole dancer Emily Angelillo ha scatenato l'ira di molti utenti del web che hanno ritenuto quelle scena andate in onda sulla tv di stato, estremamente sessiste e di cattivo gusto.

La donna nel corso del tutorial ha spiegato passo passo le tecniche da utilizzare per conquistare un uomo mentre si fa la spesa tra uno scaffale ed un altro. Ad esempio a detto dell'ospite di Bianca Guaccero, bisognerebbe posizionare le mani in un certo modo sul carrello, ancheggiare sui tacchi e prendere i vari prodotti con una certa sensualità in modo tale da apparire il più provocanti possibile e mettere in bella mostra il proprio lato b.

Dopo aver visto queste scene, molti sono stati i commenti negativi nei riguardi del programma di Rai 2. L'idea di una donna oggetto, che deve mostrarsi al meglio anche nelle piccole attività quotidiane con lo scopo di conquistare un uomo, non è stata molto gradita. Perfino all'estero questa scena di bassa lega ha avuto una certa risonanza. Si attende a riguardo il commento della presentatrice.