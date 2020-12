Buffa racconta Pelé: arriva su Sky una miniserie sul campione brasiliano

Andrà in onda stasera, martedì 15 dicembre, su Sky Sport Uno il primo dei tre episodi della miniserie #SkyBuffaRacconta Pelé - O Rei, un viaggio nella vita e nella carriera del campione brasiliano, uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. L'appuntamento con il racconto di Federico Buffa è alle 23, e domani alle 17 su Sky Arte.

Dopo il primo episodio, intitolato Dico, il giovane Pelé, sarà la volta del secondo, Il "Santastico", martedì 22 dicembre, e del terzo, Il Re che ci ha lasciato il futuro, sabato 2 gennaio. La miniserie sarà disponibile anche in streaming su NOW TV e nella nuova sezione On Demand Sport.

Federico Buffa si è consacrato negli anni come uno degli storyteller più apprezzati in ambito sportivo. Due dei suoi ultimi docufilm sono incentrati su due leggende del calcio azzurro, il bomber Gigi Riva e l'elegante libero Gaetano Scirea, prematuramente scomparso. Il nuovo progetto arriva a poche settimane dall'ottantesimo compleanno di Edson Arantes do Nascimento, per tutto il mondo Pelé, autore di oltre mille gol in carriera e tre volte campione del mondo con la maglia verde-oro della nazionale brasiliana.

Registrato al teatro Gerolamo di Milano, il racconto di Buffa è accompagnato dalla tipica musica brasiliana, samba e bossa nova, e dalle immagini più significative della carriera di Pelé, dal primo mondiale, conquistato in Svezia nel 1958 a soli 17 anni, ai successi con il Santos, al 4-1 rifilato all'Italia nella finale di Città del Messico nel 1970.

Per le altre novità di Sky, rimandiamo alle serie tv di dicembre 2020 e all'imminente arrivo di The Undoing con Nicole Kidman e Hugh Grant.