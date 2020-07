Buffon, nozze rimandate con la D'Amico mentre la Seredova si gode la vita da neomamma

Nonostante la fine della loro unione nel 2014, le vite di Alena Seredova e Gigi Buffon sono collegate dalla presenza dei loro figli Louis Thomas e David Lee, anche se entrambi hanno chiaramente voltato pagina sentimentalmente parlando.

Buffon è ormai legato da anni con la giornalista sportiva Ilaria D'Amico. I due stanno insieme da almeno 5 anni ormai e nel 2016 hanno accolto con gioia la nascita di un altro figlio, Leopoldo Mattia. Spesso per la coppia si parla di matrimonio ma pare che non sia ancora arrivato il momento giusto.

Pare infatti che il Portierone della Nazionale avrebbe deciso di concentrarsi esclusivamente sul suo lavoro per tentare di raggiungere finalmente la tanto desiderata Champions League. Il matrimonio sarebbe dunque stato rimandato a data da destinarsi, o per lo meno finché non non deciderà di dire definitivamente addio al mondo del calcio e di dedicarsi unicamente alla sua splendida famiglia allargata.

Alena Seredova condivide da anni una solida relazione con Alessandro Nasi, vicepresidente di una holding finanziaria legata alla Juve e super appassionato di calcio. Da questa unione a maggio è nata una bellissima bimba di nome Vivienne Charlotte. Tempo fa la nota showgirl aveva raccontato a Vieni da Me condotto da Caterina Balivo tutta la gioia per la serenità finalmente recuperata:

"Tutto quello che non ti uccide, ti fortifica. Dopo sono diventata una persona migliore. Certe cose non mi interessano più. Tra l’altro sono stata fortunata. Quando si chiude una porta non sempre arriva l’uomo della tua vita. Oggi abbiamo una famiglia equilibrata".

Intanto la Balivo sarebbe stata fatta fuori dai palinsesti Rai e avrebbe così deciso di dedicarsi anima e corpo a suo marito e ai suoi figli dopo la chiusura definitiva di Vieni da Me.