Buffy l'Ammazzavampiri: 3 momenti imbarazzanti che non ricordavate

Quando Buffy l’Ammazzavampiiri ha fatto il suo debutto 20 anni fa, nessuno avrebbe potuto prevedere che sarebbe diventata una delle serie più amate e acclamate dalla critica nella storia della televisione. Con protagonista Sarah Michelle Gellar, lo show ha superato tutte le aspettative, ed è durato sette fantastiche stagioni.

Ma ci sono stati anche dei momenti e degli episodi un po’ imbarazzanti per esempio, Go Fish è il titolo del ventesimo episodio della seconda stagione che vedeva per la prima volta la squadra di nuoto del liceo di Sunnydale possibile vincitrice dei campionati studenteschi. Buffy aveva già affrontato un discreto numero di mostri raccapriccianti nel corso della stagione ma questo episodio ci mostra qualcosa di nuovo. Xander decide di entrare in squadra dopo il ritrovamento di alcuni cadaveri dei ragazzi della squadra per indagare. Alla fine si scopre che non esiste nessun mostro ma sono i ragazzi a trasformarsi in mostri rettiliani, a causa di alcuni esperimenti che l’allenatore stava conducendo sulla squadra, ed escono dalla loro pelle dirigendosi verso il mare. Xander e altri ricevono trattamenti per annullare gli effetti della sostanza inalata nella sauna, mentre le creature completamente trasformate si dirigono verso l'oceano aperto, per non essere mai più viste.

La sorellina di Buffy, Dawn, è un personaggio un po’ controverso, alcuni fan l'hanno trovata un po' fastidiosa ma un altro grosso problema che alcuni fan hanno avuto con lei è che si è presentata nella quinta stagione come se fosse sempre stata lì. È stato un colpo di scena che all'inizio è stato un po' stridente. Nonostante queste lamentele, Dawn ha introdotto una nuova dinamica per Buffy da affrontare, ha plasmato gli eventi della quinta stagione e ci ha regalato alcuni momenti davvero toccanti tra le sorelle. Tra cui, in un altro episodio non particolarmente apprezzato dai fan, la lotta per il cuore di RJ ne sesto episodio della settima stagione.

Beer Bad, quinta puntata della quarta stagione, è l’episodio in cui Buffy beve troppo e tutti iniziano a trasformarsi in cavernicoli.

Sarah Michelle Gellar ha citato i suoi tre episodi preferiti di Buffy l'Ammazzavampiri e ha svelato che i suoi bambini adorano Buffy L'Ammazzavampiri!